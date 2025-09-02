Detenido un hombre por agredir a su compañero de trabajo con unas tijeras de podar hasta perforarle el abdomen

Archivo - Un vehículo de Policía Nacional estacionado junto a la comisaría de Molina de Segura (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir presuntamente a un compañero de trabajo con unas tijeras de podar hasta perforarle el abdomen, por lo que la víctima tuvo que ser asistida en urgencias de un centro hospitalario.

Los hechos sucedieron el pasado agosto, sobre las 6.30 horas, cuando la víctima se dirigía a Molina de Segura en una furgoneta junto a otros compañeros de trabajo, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Tras mantener una discusión en el interior del vehículo, el agresor cogió unas tijeras de podar y acometió contra la víctima ocasionándole heridas graves en el abdomen por las que tuvo que ser trasladada hasta un hospital de Murcia.

La investigación permitió detener en menos de cuatro horas al presunto agresor en el municipio Abarán (Murcia). Además, los agentes pudieron recuperar el arma homicida, las tijeras de podar usadas para agredir a la víctima hasta poner en riesgo su vida.

El individuo, al que se le atribuye un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Cieza, que dispuso su ingreso en prisión provisional.