Detenido un hombre por disparar a otro en una pierna durante una riña por un vehículo prestado en Cartagena

1040710.1.260.149.20260108104345 Momento de la detención del presunto autor de un disparo a un hombre en el barrio cartagenero de San Antón - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por disparar presuntamente a otro en una pierna en el barrio cartagenero de San Antón durante una riña por desavenencias relacionadas con la devolución de un vehículo prestado, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El pasado 4 de enero, sobre las 20.00 horas, la Policía Nacional recibió una llamada alertando de la presencia de un varón herido en la pierna por arma de fuego, que fue atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado a un centro hospitalario de la ciudad.

El presunto responsable del disparo se dio a la fuga tras la detonación, si bien fue localizado dos días después, tras establecerse un dispositivo de búsqueda. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que dispuso su inmediato ingreso en prisión provisional.

De la investigación se desprende que la disputa pudo estar relacionada por desavenencias con la devolución de un vehículo que había sido prestado días atrás.