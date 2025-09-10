Detenido un hombre por extorsionar a empresarios en las provincias de Murcia, Tarragona y Valencia

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por extorsionar presuntamente a más de una decena de empresarios de las provincias de Murcia, Tarragona y Valencia y del extranjero, a los que exigía elevadas cantidades de dinero por realizar un trabajo de mantenimiento industrial, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La investigación arrancó cuando un empresario de la ciudad de Murcia denunció que un hombre había contacto con él haciéndose pasar por un comercial especializado en el tratamiento de cuchillas empleadas en maquinaria industrial.

El investigado le habría ofrecido una prueba gratuita para afilar y reparar los elementos de corte en máquinas industriales, pero cuando le devolvió las cuchillas supuestamente tratadas la víctima se percató de que el tratamiento aplicado consistía simplemente en una capa de aceite.

Después del supuesto tratamiento, le habría exigido el pago de una elevada cantidad de dinero amenazando con mandarle a sus familiares e incluso usar la fuerza o la violencia. El empresario, atemorizado ante la incesante cantidad de llamadas amenazantes y visitas que recibía por parte del detenido, se vio obligado a realizar el pago.

La investigación permitió conocer que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil habían recibido denuncias por hechos similares, localizando a más de una decena de empresarios que habían realizado transferencias al investigado por valor de más de 10.000 euros.

Tras meses de investigación y pesquisas policiales, los agentes de lograron detener en un domicilio de Tarragona al hombre, que se desplazaba de forma itinerante por todo el territorio nacional para cometer los hechos delictivos.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.