Detenido un hombre por fracturar una máquina expendedora en una gasolinera en Murcia

1085218.1.260.149.20260508100225 Máquina expendedora forzada - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido mientas fracturaba una máquina expendedora de productos alimenticios situada en una gasolinera de la ciudad de Murcia, según ha informado el Cuerpo.

Los agentes fueron avisados por la Sala CIMACC 091 para que se dirigieran hasta una estación de servicio donde un hombre estaba golpeando una máquina expendedora.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas que observaron a un varón que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida por la carrera. Los efectivos lograron interceptarlo a escasos metros y procedieron a su identificación y cacheo.

Tras inspeccionar el lugar, los agentes comprobaron que la máquina expendedora se encontraba fracturada y dañada en la parte de la cerradura y el teclado, y que en el suelo había un ladrillo, una roca de grandes dimensiones y una barra de hierro.

El propietario valoró los daños en 1.000 euros. El detenido, a quien le constan antecedentes policiales por la comisión de hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.