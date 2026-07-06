Detenido un hombre por un intento de robo con intimidación en una vivienda de Lorca

Imágenes del dron equipado con visión térmica que desplegó la Policía Local de Lorca ante la actuación - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca y la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor de un intento de robo con intimidación en una vivienda de la diputación de Purias, en una actuación en la que también fue recuperado un vehículo que figuraba denunciado como sustraído desde el pasado mes de abril.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.07 horas del pasado viernes, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió un aviso por un robo en una vivienda situada en la carretera de Águilas, según informa el Ayuntamiento de Lorca.

A la llegada de los agentes, los presuntos autores abandonaron el inmueble sin consumar el robo y huyeron del lugar. Minutos después, una nueva llamada alertó de la salida de vía de un turismo en el Camino Real de Aguaderas, cuyos ocupantes habían escapado a pie.

Los agentes comprobaron que el vehículo, un Volkswagen Golf, constaba como sustraído desde el pasado mes de abril. Ante la huida de los sospechosos, la Policía Local desplegó un dron equipado con visión térmica, que permitió localizar a uno de los presuntos implicados oculto entre la vegetación, donde fue detenido.

El arrestado fue atendido por heridas en una mano y posteriormente detenido como presunto autor de un delito de robo con intimidación y otro relacionado con la utilización de un vehículo sustraído.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar y localizar al resto de los presuntos implicados.