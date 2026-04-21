Detenido un hombre en Murcia por robar con violencia a personas mayores en el portal de sus edificios

1080009.1.260.149.20260421130801 Imagen de la cámara de seguridad durante uno de los robos - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer varios delitos contra el patrimonio cometidos en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, que se ha saldado con la identificación, localización y detención de su presunto autor.

Hasta el momento, ya que la investigación continúa abierta y no se descarta la autoría del ahora detenido en más delitos, los guardias civiles han esclarecido tres hechos delictivos, según ha informado la Benemérita.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita iniciaron las actuaciones a finales del pasado 2025, cuando detectaron la comisión de varios delitos de robo con violencia contra personas mayores en las inmediaciones de sus domicilios, unos hechos que generaron cierta alarma social en la población.

Los investigadores comprobaron que se trataba de robos con violencia, donde su único autor actuaba con considerable agresividad.

Los guardias civiles han constatado que el autor buscaba y seleccionaba a sus víctimas, generalmente de edad avanzada para gozar de cierta superioridad física y de reflejos en el caso de encontrarse con cierta oposición al robo.

Una vez seleccionaba, realizaba un discreto seguimiento hasta que la víctima accedía al portal del edificio, donde, con cierto sigilo, la seguía y, por sorpresa y con elevada agresividad, le arrebataba el bolso que portaba con todas sus pertenencias tras lo que huía a pie.

En otra ocasión, estudió las rutinas del dueño de un establecimiento público para elegir un momento adecuado para acceder al local y arrebatarle, empleando la fuerza, una hucha de una causa benéfica, la cual se apoderó sin importarle la presencia de testigos en el lugar.

Fruto de las pesquisas practicadas, los guardias civiles identificaron a un hombre que se encontraba, presuntamente, tras la autoría de los hechos delictivos investigados. Se trata de un experimentado delincuente con un amplio historial delictivo a sus espaldas.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de delito de robo con violencia e intimidación y robo con fuerza.