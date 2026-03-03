Detenido 'in fraganti' un hombre tras acceder a una zona de obras de Murcia para robar herramientas

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras acceder a una zona de obras de la avenida Río de Madera de Murcia, junto a la avenida Juan de Borbón, con el propósito de sustraer herramientas y otros efectos, según ha informado el Cuerpo.

Una llamada a la sala del CIMACC 091 alertó de la presencia de un varón en uno de los recintos donde se llevan a cabo obras de construcción, lo que motivó que hasta el lugar se desplazaran varios efectivos policiales.

El dispositivo permitió sorprender al supuesto ladrón mientras abandonaba de forma precipitada una de la obras. Al ser preguntado por las razones que motivaban su presencia en el lugar, el individuo solo pudo responder con incoherencias y contradicciones.

Además, se localizó un vehículo de su propiedad en las inmediaciones del robo, en cuyo interior había multitud de herramientas y otros efectos cuya procedencia tampoco supo explicar.

Por todo lo anterior, el hombre fue detenido e imputado por la presunta comisión de un presunto delito de robo con fuerza.