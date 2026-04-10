Detenido un individuo con una requisitoria judicial en un control de vehículos en Lorca (Murcia)

Control de la Policía Local en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca (Murcia) ha detenido a un individuo sobre el que constaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, según ha informado el Ayuntamiento.

La intervención fue realizada por agentes de la Unidad de Incidencias y Proximidad (UDIP-PED) durante la madrugada del pasado lunes, 30 de marzo, en la carretera RM-620, a la altura de la pedanía de La Campana, en un control de vehículos.

Los agentes interceptaron un coche procedente de Pulpí (Almería) tras detectar una actitud sospechosa y un notable nerviosismo en sus ocupantes.

Tras identificar a los tres varones que viajaban en el turismo --todos ellos con numerosos antecedentes policiales, algunos por delitos graves--, la base de datos confirmó que sobre uno de ellos pesaba una requisitoria emitida por el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia.

Además del arresto, la Policía Local tramitó una propuesta de sanción administrativa por infracción de los reglamentos generales de vehículos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, ha puesto en valor esta actuación como ejemplo de la "eficacia del trabajo preventivo" en las zonas rurales del municipio.

"Esta intervención refuerza el compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad en todo el término municipal, especialmente en las zonas más dispersas", ha señalado el edil.