El detenido por la muerte de una mujer en La Fama pasa este miércoles a disposición judicial

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido por la muerte de una mujer este lunes en la calle Santa Rita del barrio murciano de La Fama pasará este miércoles, sobre las 9.00 horas, a disposición judicial, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

El suceso tuvo lugar sobre las 9.34 horas, cuando una vecina alertó al '1-1-2' tras escuchar gritos procedentes de una discusión entre un hombre y una mujer en la calle Santa Rita.

El sospechoso, localizado y detenido tras haber huido del lugar, permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial este miércoles como presunto autor de homicidio.

Los investigadores del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial han descartado la hipótesis de violencia machista tras las primeras indagaciones realizadas sobre el arrestado.