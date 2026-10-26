Detenido en Murcia el presunto autor del tirón de una cadena a una anciana tras ser localizado en un patinete

1128415.1.260.149.20261026103643 Uno de los detenidos es trasladado por dos agentes - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos varones que intentaron darse a la fuga en un patinete eléctrico, uno de ellos como presunto autor de un delito de robo con violencia tras arrebatarle de un tirón la cadena de oro a una mujer de avanzada edad, y el otro por desobediencia y por el hurto del propio vehículo.

Los hechos se remontan al pasado 9 de septiembre, cuando una mujer que caminaba a mediodía por la calle Navarra del barrio de San Andrés fue sorprendida por la espalda por un hombre que le arrancó del cuello la cadena de oro que llevaba para después darse a la fuga a pie, según ha informado el Cuerpo.

Semanas después, agentes en labores de prevención de la delincuencia observaron a dos individuos circulando a bordo de un patinete eléctrico y reconocieron al acompañante como el presunto autor del robo con violencia cometido a principios de mes.

Al percatarse de la presencia policial, los dos sujetos ignoraron el alto de los agentes y emprendieron la huida a gran velocidad mediante maniobras imprudentes que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía, hasta que finalmente fueron interceptados al adentrarse en una calle sin salida por obras.

Durante la intervención, los agentes arrestaron al conductor del patinete por los presuntos delitos de desobediencia y hurto, al constatarse la procedencia ilícita del vehículo, mientras que el otro fue detenido como presunto autor del delito de robo con violencia perpetrado contra la anciana.