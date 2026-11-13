Detenido el presunto autor de varios robos en Lorca tras una persecución a pie

Dos agentes custodian al detenido - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca ha detenido, tras una persecución a pie, a un individuo como presunto autor de varios robos cometidos en el barrio Virgen de las Huertas, en el marco de un dispositivo especial de vigilancia preventiva que ha permitido recuperar siete teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias y dos décimos de Lotería Nacional, entre otros.

El concejal de Policía Local, Juan Miguel Bayonas, ha explicado que el dispositivo se activó en menos de 48 horas tras denunciarse varios robos en la zona, concretamente en el Camino de Las Casicas y el entorno de la calle Santa Quiteria, según ha informado el Consistorio.

En uno de estos asaltos, el sospechoso accedió a una vivienda y sustrajo tarjetas bancarias que posteriormente fueron empleadas en dos compras de Lotería Nacional en una administración del barrio de San Cristóbal.

La intervención tuvo lugar alrededor de las 19.30 horas de este jueves, cuando dos patrullas del Grupo de Intervención en Seguridad Ciudadana (GISC) que vigilaban las inmediaciones del recinto ferial del Huerto de la Rueda observaron una luz bajo el puente de la avenida Leoncio Collado, en el cauce del río Guadalentín.

Al inspeccionar el lugar a pie, los efectivos hallaron a un hombre sentado junto a una de las paredes del puente con diversos enseres y un macuto azul. El individuo emprendió la huida a la carrera pese a las reiteradas órdenes de alto, lo que originó una persecución de varios cientos de metros hasta que fue interceptado.

El sospechoso opuso una fuerte resistencia durante su arresto y, posteriormente, profirió amenazas contra los agentes durante su traslado a un centro sanitario para un reconocimiento médico solicitado por él mismo.

Al comprobar que carecía de documentación, los policías regresaron con el detenido al punto donde había sido localizado y hallaron, junto a prendas de vestir coincidentes con las descritas en uno de los robos, siete teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, un carné de familia numerosa y dos décimos de Lotería Nacional correspondientes a denuncias recientes en la barriada.

El detenido y los efectos intervenidos fueron trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional de Lorca para la continuación de las diligencias.