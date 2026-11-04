Detenidos en Alcantarilla dos hombres con 46 gramos de cocaína en el interior del coche tras una persecución

1130763.1.260.149.20261104102552 Material intervenido - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres por la comisión de los delitos de atentado a agente de la autoridad, contra la seguridad vial y tráfico de drogas, tras saltarse un control policial de vehículos y emprender la huida a gran velocidad, llegando a poner en peligro la integridad de uno de los agentes y por encontrarse en posesión de una importante cantidad de cocaína en el vehículo en el que se desplazaban una vez fueron interceptados.

Los hecho sucedieron en un dispositivo preventivo de seguridad y prevención de hechos delictivos que realizaba la Policía Nacional en la ciudad de Alcantarilla, y durante el que los agentes observaron un vehículo que al percatarse de su presencia, frenó la marcha y realizó maniobras extrañas, han informado desde el cuerpo policial.

En un momento dado, el vehículo aumentó su velocidad con la intención evadir el control, llegando al punto de que uno de los agentes que estaba indicándole que se detuviera, tuvo que apartarse para no ser arrollado. Tras una persecución a gran velocidad, durante la cual el coche fugado puso en riesgo al resto de usuarios de la vía ya que hizo caso omiso las señales de tráfico, pudo ser finalmente interceptado tras acceder a una calle sin salida donde quedó bloqueado.

Al proceder a identificar a los ocupantes y realizar una inspección de interior del vehículo, los agentes localizaron oculto un envoltorio de plástico que contenía 46 gramos de cocaína. También fueron localizados 16 sobres de Espididol, fármaco susceptible de ser utilizado como sustancia de corte.

Los dos varones que viajaban en el interior de vehículo contaban con varios antecedentes por detenciones anteriores, muchas de ellas relacionadas con la comisión de delitos contra la salud pública. Los responsables de los hechos fueron imputados por los delitos de atentado a agente de la autoridad, contra la seguridad vial y tráfico de drogas.