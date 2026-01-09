Detenidos dos hermanos por regentar un punto de venta de droga al menudeo en Alguazas (Murcia)

Imágenes de la la operación 'Balistic', que ha culminado con la desarticulación de un punto de venta de droga al menudeo y con la detención de dos hermanos, de 20 y 30 años, como presuntos autores de los delitos contra la salud pública - GUARDIA CIVIL

ALGUAZAS (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Alguazas (Murcia) la operación 'Balistic', que ha culminado con la desarticulación de un punto de venta de droga al menudeo y con la detención de dos hermanos, de 20 y 30 años, como presuntos autores de los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación se inició hace unos meses, tras tener conocimiento de que un antiguo punto de venta de droga ubicado en una vivienda del municipio se había reactivado, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

En colaboración con la Policía Local, el Instituto Armado estableció varios dispositivos operativos que permitieron conocer que al inmueble acudían a diario un elevado número de personas. Algunas fueron denunciadas en la zona por la tenencia de sustancias estupefacientes, lo que hacía presagiar que la distribución de droga volvía a estar en marcha.

La investigación apuntó a dos hermanos, conocidos delincuentes, como los responsables del manejo de la droga en ese inmueble, donde en abril de 2025 fueron detenidos en la misma vivienda, donde han sido intervenidos

En el domicilio han sido incautados seis gramos de heroína, otros seis de cocaína, 30 gramos de hachís, balanzas de precisión y 3.420 euros en efectivo.