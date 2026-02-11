Detenidos dos hombres tras ser sorprendidos mientras robaban en un piso del barrio murciano de San Antón

1050875.1.260.149.20260211095939 Efectos sustraídos - POLICÍA NACIONAL

MURCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Murcia han detenido a dos hombres tras ser sorprendidos mientras robaban en un domicilio del barrio murciano de San Antón al que escalaron por la fachada, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 7 de febrero, cuando sendos Cuerpos fueron alertados de que se estaba produciendo un robo en el primer piso de un inmueble.

A su llegada, los agentes localizaron a uno de los supuestos autores del robo sentado frente a la ventana a la que habían accedido a la vivienda y al otro saliendo por la misma con una mochila a la espalda.

Este último volvió a introducirse en el interior para después saltar desde el balcón e intentar huir a la carrera junto al otro detenido, iniciándose una persecución por varias calles próximas.

Los dos individuos, que coincidían con las características facilitadas por una testigo, fueron detenidos por los efectivos policiales, que hallaron en la mochila efectos sustraídos de la vivienda como dos teléfonos móviles, una tablet y unas gafas, que fueron devueltos a su propietaria.

Asimismo, durante el cacheo de seguridad se les intervinieron otros objetos como un juego de llaves de un vehículo cuya procedencia no pudieron acreditar y un pasamontañas.

Los dos detenidos, a quienes les constan numerosos antecedentes policiales de la misma tipología delictiva, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Murcia, que decretó su inmediato ingreso en prisión provisional.

La investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional continúa abierta para determinar la implicación de los detenidos en otros robos cometidos en la ciudad de Murcia.