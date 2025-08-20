Detenidos dos varones y una mujer por atracar a dos hombres en Mula (Murcia)

MULA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal formado por dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 45 y 52 años, por atracar presuntamente a dos varones los pasados 7 y 8 de julio en Mula (Murcia).

A los arrestados se les atribuye la supuesta autoría de dos delitos de robo con violencia e intimidación, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

El primero de los hechos tuvo lugar de madrugada, cuando una mujer entabló conversación con un hombre en un local de ocio del municipio y, tras ganarse su confianza, logró que la acompañase a un lugar apartado, poco iluminado y lejos de posibles testigos, donde lo amenazó con una navaja. El atraco se saldó con el robo de 350 euros y con la sospechosa huida.

Al día siguiente, la misma mujer repitió el patrón acercándose a un hombre que se encontraba solo en un bar. Después de convencerlo para que saliera del local y la acompañase, como en la anterior ocasión, se dirigió a una zona poco iluminada para materializar la emboscada.

La víctima fue abordada en un callejón por dos hombres. Mientras uno lo sujetaba fuertemente por la espalda, el otro le puso un cuchillo jamonero en el cuello. Después de cometer el robo, los tres huyeron a pie.

En menos de 48 horas, la investigación desarrollada por la Guardia Civil permitió identificar a los sospechosos, todos ellos con un abultado historial delictivo.

'MODUS OPERANDI'

Según se desprende de la investigación, se trata de un grupo criminal que organizaba sus tareas delictivas.

La mujer se dirigía a locales de ocio donde, bajo la apariencia de un flirteo nocturno, seleccionaba a hombres solos. Oculta bajo una estrategia delictiva pedía a sus víctimas que la invitasen a una consumición para cerciorarse que llevaban suficiente dinero en la cartera. Finalmente, los convencía para que la acompañasen fuera del local.