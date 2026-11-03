Detenidos en Murcia cinco integrantes de un grupo itinerante especializado en hurtos en comercios

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, tres mujeres y dos hombres, como presuntos autores de un delito de hurto, tras ser sorprendidos sustrayendo varias de prendas en establecimientos de un centro comercial de la ciudad de Murcia.

Una llamada recibida en la Sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional por parte del personal de seguridad privada del centro comercial, alertó de la presencia de varios sujetos en actitud sospechosa que podrían estar actuando de manera coordinada para sustraer prendas en varios establecimientos del interior del centro comercial, según han informado desde el cuerpo policial.

Los agentes de Policía Nacional más cercanos se desplazaron hasta lugar y, junto con el personal de seguridad, establecieron un dispositivo de localización de los implicados, que permitió dar con tres de ellos cuando abandonaban el centro comercial con bolsas de plástico de grandes dimensiones.

Los responsables fueron interceptados cuando se disponían a introducirlas en un vehículo que se encontraba estacionado, y repleto de una gran cantidad de chalecos, forros polares, pantalones y camisas que habían sido sustraídas.

Los agentes y miembros del personal de seguridad del centro comercial identificaron y localizaron a las otras dos personas pertenecientes a este grupo itinerante especializado en perpetrar hurtos, mientras se estaba llevando a cabo la inspección del vehículo de los tres primeros autores.

Estos últimos integrantes también pudieron ser interceptados y el coche que utilizaban fue localizado, en cuyo interior también se hallaron diversas prendas hurtadas que fueron devueltas a sus respectivos comercios.

Los dos vehículos que utilizaban para desplazarse fueron intervenidos y las cinco personas interceptadas fueron detenidas tras ser imputadas por el delito de hurto.

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