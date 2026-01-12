Detenidos en Murcia los 4 integrantes de un grupo itinerante especializado en hurtos en comercios

1041640.1.260.149.20260112102536 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y dos hombres como presuntos autores de un delito continuado de hurto, tras ser sorprendidos mientras sustraían prendas de ropa de establecimientos ubicados en un centro comercial de la ciudad de Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Personal de seguridad privada del centro comercial alertó a los agentes de la presencia de varios sujetos que se encontraban en actitud sospechosa y que podrían estar actuando de manera coordinada para sustraer prendas en diversos comercios.

A su llegada, los efectivos establecieron un dispositivo junto con el personal de seguridad que permitió comprobar que los individuos salían del centro comercial con bolsas hasta un vehículo estacionado en el aparcamiento donde las dejaban para luego volver al interior del complejo con las mismas bolsas.

Los agentes interceptaron a los cuatro miembros de este grupo especializado en hurtos cuando salían de un comercio con bolsas en las que portaban prendas que no habían abonado.

Además, los efectivos policiales recuperaron en el interior del vehículo prendas de ropa que habían sido previamente sustraídas en otros establecimientos y que superaban los 2.500 euros.

Los dos principales implicados en los hechos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.