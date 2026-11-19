Detenidos en Pozo Estrecho (Cartagena) tras detectar un revólver y munición en su mochila para acceder al AVE - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pozo Estrecho (Cartagena) a un hombre y una mujer de 52 y 43 años, respectivamente, como presuntos responsables de un delito de tenencia ilícita de armas y explosivos, después de que detectaran por el escáner de seguridad de la estación de AVE Orihuela-Miguel Hernández un revólver y una caja de munición en su equipaje.

El personal de seguridad de la estación alertó de que una pareja pretendía acceder al tren con esos objetos en el interior de una mochila. Ambos tenían billete para viajar a Murcia y, según el agente encargado del escáner, mostraron un elevado estado de nerviosismo al aproximarse al control.

El trabajador les advirtió de que debían depositar sus pertenencias en la cinta para someterlas a la radioscopia. La pareja alegó que tenía prisa porque iba a perder el tren y, tras acceder finalmente a dejar la mochila, el escáner mostró la silueta de un revólver y una caja de munición, según ha informado la Policía Nacional.

Cuando el operario pidió al hombre que abriera la mochila para comprobar su contenido, este la agarró junto con el resto de sus pertenencias y ambos huyeron a la carrera.

La investigación quedó a cargo de agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Orihuela, que lograron identificar a la pareja y localizarla en Pozo Estrecho, donde fue detenida.

La Policía Nacional ha señalado que no se pudo localizar el arma ni determinar si se trataba de un arma de fuego real. Las diligencias policiales han sido remitidas a los juzgados de instrucción de Orihuela.