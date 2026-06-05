Detenidos seis integrantes de una organización criminal por siete robos con violencia en viviendas

1093324.1.260.149.20260605101418 Se incautaron mapas de ciudades costeras con la selección de posibles objetivos, gran cantidad de joyas, dinero en efectivo e imitaciones de prendas de vestir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a seis personas integrantes de una organización criminal a los que se les imputa la comisión de siete robos con violencia e intimidación con armas de fuego en domicilios, en los que amenazaban a sus moradores para sustraer dinero y joyas.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la sustracción con violencia de dos vehículos que posteriormente fueron utilizados para cometer el primero de los robos en domicilios, según han informado desde el Cuerpo.

Los indicios obtenidos en el lugar de los hechos determinaron que los autores podrían estar realizando un estudio previo de las víctimas, que estarían monitorizadas y controladas a través de dispositivos de localización GPS o balizas de seguimiento instaladas en sus vehículos, con el propósito de conocer sus movimientos de entrada y salida del domicilio.

Los robos en viviendas los cometían abordando a sus víctimas en las inmediaciones del domicilio para introducirla a la fuerza en la vivienda, coaccionándolas y amenazándolas con armas de fuego para la entrega del dinero y joyas, utilizando pasamontañas para ocultar sus rostros y vehículos de alquiler para sus desplazamientos con el objetivo de dificultar su identificación por los investigadores.

En el operativo de la Policía Nacional realizado el pasado mes de mayo se procedió a la entrada y registro de cuatro viviendas en Sangonera la Verde, Las Torres de Cotillas y Guadalupe, donde estaría asentada la organización criminal. Allí se intervinieron gran cantidad de teléfonos móviles utilizados para la coordinación de la actividad delictiva y numerosos dispositivos GPS de localización dispuestos para ser colocados a las víctimas potenciales, y armas largas de fuego simuladas, réplicas de las originales.

Además, se incautaron mapas de ciudades costeras con la selección de posibles objetivos, gran cantidad de joyas, dinero en efectivo, imitaciones de prendas de vestir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se utilizan habitualmente en vuelcos de droga, e incluso 4.000 pastillas de éxtasis. Esto, han apuntado, explicaría la gran actividad multidelictiva de esta organización criminal, que utilizaría el tráfico de sustancias estupefacientes para financiar la comisión de los robos con violencia y otros delitos conexos.

Los seis detenidos fueron imputados por siete delitos de robo con violencia en interior de domicilio, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, dos tentativas de homicidio y tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial y decretándose el inmediato ingreso en prisión provisional de los dos principales investigados.