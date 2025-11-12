Detenidos los tres presuntos responsables de una plantación de marihuana en un chalé de Murcia

Archivo - Agentes de la Policía Nacional durante el registro a la vivienda - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos responsables de una plantación con más de 260 plantas de marihuana hallada en un chalé de la pedanía murciana de Puente Tocinos, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Una investigación condujo a los agentes hasta una vivienda situada en el Camino de Orilla del Río, donde observaron indicios de la existencia de una plantación de marihuana.

El inmueble estaba totalmente cerrado, pero registraba un número anormalmente alto de máquinas de aire acondicionado que abastecían las 24 horas del día, además percibirse en el exterior un fuerte olor característico de este tipo de plantaciones.

Tras la pertinente autorización judicial, los agentes realizaron un registro del interior de la vivienda, donde intervinieron más de 620 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, distribuidas en diversas estancias.

La investigación comenzó a mediados del pasado septiembre y finalizó con la detención de los presuntos implicados a finales de octubre en Murcia y Molina de Segura.

Los arrestados, que tenían definidos sus roles en cuanto al cuidado y distribución de la droga, han sido imputados como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.