Detienen en Alcantarilla (Murcia) a un hombre y una mujer en posesión de más de 600 gramos de marihuana

1075218.1.260.149.20260406100909 Bolsa de marihuana localizada por la Policía Nacional en el interior del vehículo - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla (Murcia) a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendidos con una bolsa que contenía más de 600 gramos de cogollos de marihuana en el interior de su vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas, cuando agentes que realizaban un control policial en la Avenida de Murcia procedieron a dar el alto a un turismo ocupado por los dos arrestados, según ha informado el Cuerpo.

Durante la intervención, el varón mostró una actitud nerviosa y esquiva, localizando los policías en el maletero una bolsa de grandes dimensiones que contenía cogollos de marihuana con un peso superior a los 600 gramos.

Además, tras proceder a la identificación, se comprobó que a la mujer le constaba una reclamación judicial con orden de búsqueda y detención en vigor emitida por un juzgado de Valladolid por un presunto delito de estafa.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.