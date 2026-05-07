Detienen en Barcelona a un hombre por robar en 19 vehículos estacionados en garajes de Alcantarilla (Murcia)

1084861.1.260.149.20260507101740 Ventanilla fracturada en uno de los vehículos - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Martorell (Barcelona) a un hombre como responsable de causar daños y robar en el interior de 19 vehículos estacionados en cuatro garajes de Alcantarilla (Murcia), según ha informado el Cuerpo.

Los propietarios denunciaron que las ventanillas de sus vehículos habían sido fracturadas con algún tipo de objeto contundente para acceder al interior, de donde había sustraído diversas pertenencias.

Las pesquisas practicadas y la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad condujeron a los agentes a la identificación de un varón que ya había sido detenido dos días antes de los hechos, tras ser localizado en un vehículo que no era de su propiedad.

Una vez identificado, se emitió una orden de búsqueda que permitió su detención en Martorell, donde fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con fuerza continuado y, a continuación, puesto a disposición de la autoridad judicial.