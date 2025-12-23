Detienen en Cartagena (Murcia) a 5 'muleros digitales' por aceptar ingresos procedentes de estafas bancarias

1038368.1.260.149.20251223102409 Archivo - La Policía Nacional detiene a dos menores como autores de varios robos con el método del tirón en Cartagena - POLICÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

Los hechos están relacionadas con cuatro denuncias formuladas en Valladolid, Castellón y Mahón

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena (Murcia) a cinco personas por, presuntamente, permitir el uso de sus cuentas bancarias para recibir ingresos de terceras personas procedentes de estafas y, posteriormente, desviar el dinero a un entramado criminal a cambio de una retribución económica.

Este tipo de estafa se inicia mediante una llamada telefónica en la que los estafadores hacen creer a la víctima que su banca online está sufriendo un acceso no autorizado y los delincuentes consiguen que la persona realice varias transferencias a cuentas que ellos mismos facilitan, con la excusa de proteger sus datos e ingresos.

Esas transferencias serían realizadas a cuentas de 'muleros digitales', con el objetivo de ocultar la identidad de los estafadores y dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los muleros han sido previamente captados por la organización criminal para abrir nuevas cuentas bancarias o facilitar la numeración de una cuenta propia y reintegrarlo o transferirlo hacia otras designadas por la organización, a cambio de un porcentaje de los fondos defraudados.

Las formas de captación de los muleros son variadas e incluyen técnicas de ingeniería social a través de redes sociales en las que publicitan anuncios para conseguir "ingresos extra" o, incluso, el contacto directo telefónico una vez que se ha rellenado un formulario a través de Internet para un supuesto "trabajo bien remunerado".

Estos muleros, al prestar sus cuentas y facilitar el movimiento de fondos ilícitos, se convierten en un eslabón esencial de la actividad delictiva, aún cuando aleguen desconocimiento o actúen bajo una supuesta ignorancia, por lo que se recomienda extremar la precaución y desconfiar de cualquier solicitud para recibir o mover dinero en nombre de terceros.

La Comisaría de Cartagena ha detenido a cinco personas vinculadas a estafas de este tipo, relacionadas con cuatro denuncias formuladas en diferentes puntos de España, concretamente, dos en Valladolid (Castilla y León), una en Castellón (Comunidad Valenciana) y otra en Mahón (Islas Baleares).

A los arrestados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.