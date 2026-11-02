Detienen a dos hombres en Murcia por un robo con violencia y lesiones tras un incidente en un comercio

1130188.1.260.149.20261102095906 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos hombres por su presunta implicación en un robo con violencia en un establecimiento comercial y un delito de lesiones derivado de una agresión que, según manifestó el primer detenido, estuvo relacionada con una deuda económica.

La primera intervención tuvo lugar cuando los agentes que realizaban labores de prevención de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 a un establecimiento comercial tras recibir aviso de que un hombre había sustraído varios productos y después abandonado el lugar.

Según las manifestaciones recabadas por los efectivos policiales, el autor había intentado salir del comercio con varios artículos ocultos entre sus prendas sin abonar su importe, según ha informado el Cuerpo.

Al percatarse de ello, una trabajadora trató de impedir que abandonar el local con los productos. En ese momento, el hombre empujó a la empleada y le lanzó varios de los artículos a la cabeza, obligándola a protegerse detrás del mostrador para evitar que continuara con la agresión.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda con las características y dirección de huida, los policías lo localizaron en las inmediaciones del establecimiento y procedieron a su detención por un delito de robo con violencia.

Durante la intervención, el detenido presentaba una herida sangrante en el labio que, según explicó que se la había ocasionado un hombre en la puerta de un supermercado media hora antes en el transcurso de una discusión relacionada con una deuda económica.

A raíz de esta información, los agentes realizaron las gestiones oportunas para localizar al presunto agresor y procedieron a su detención pocos minutos después por un delito de lesiones, ya que el agredido recibió varios puntos de sutura.