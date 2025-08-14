Detienen a un hombre por intentar robar un cordón de oro de un tirón en la plaza de las Flores de Murcia

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por intentar robarle a otro el cordón de oro que llevaba al cuello mediante un tirón en la plaza de las Flores de Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.30 horas, cuando varias patrullas se desplazaron hasta la plaza, situada en el centro de la ciudad, tras recibir un aviso de la Sala CIMACC 091.

La víctima manifestó a los agentes que un individuo se había acercado sin mediar palabra y, rodeándole el cuello con el brazo, le había propinado un fuerte tirón del cordón de oro que portaba.

La situación, según el relato aportado, dio lugar a un forcejeo en el suelo en el que la víctima pudo recuperar la cadena.

Dos trabajadores de un restaurante próximo que presenciaron los hechos lograron interceptar al ladrón en la calle Riquelme y retenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.

El arrestado, al que se le atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia, fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de Murcia, que decretó su ingreso en prisión provisional.