La deuda de la Región de Murcia se sitúa en el 31,2% del PIB, la segunda más alta por CCAA

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MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor nivel de deuda pública de España al cierre de 2025 tras alcanzar una ratio del 31,2% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos publicados este martes por el Banco de España.

Este indicador sitúa a la Región solo por detrás de la Comunidad Valenciana (40,7%) y por delante del resto.

El informe trimestral del Banco de España confirma que la Región de Murcia duplica el umbral de referencia del 13% establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el extremo opuesto se sitúan comunidades como Navarra, Canarias o Madrid, con registros inferiores al límite legal según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo.

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Murcia registra una deuda de 523 euros por habitante al finalizar el cuarto trimestre del año, tercera ratio más elevada entre las grandes ciudades españolas de más de 300.000 habitantes, tras superar a capitales como Málaga, Sevilla o Valencia.

La estadística oficial refleja que Murcia solo tiene por delante en deuda per cápita a Zaragoza, con 767 euros, y a Barcelona, con 743 euros. Por el contrario, municipios como Las Palmas de Gran Canaria o Alicante presentan los niveles más bajos de este grupo con una deuda nula o de apenas 62 euros, respectivamente.

En términos de volumen absoluto, el Consistorio murciano acumula una deuda de 240 millones de euros según los datos desglosados por el supervisor, cuantía inferior a los saldos de Madrid (1.600 millones) o Barcelona (1.300 millones), aunque sitúa a la ciudad entre las capitales con mayor carga financiera del país.