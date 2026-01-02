La DGT espera 278.300 desplazamientos en la Región en la tercera fase de la Operación Especial de Navidad

Archivo - Varios vehículos circulan por la Autovía del Mediterráneo o A-7 - Javier Carrión - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) espera 278.300 desplazamientos en la Región de Murcia dentro de la tercera fase de la Operación Especial de Navidad que comienza este viernes y durará hasta el 6 de enero.

Con motivo de las fiestas, la DGT ha puesto en marcha un Dispositivo Especial de Medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación de Tráfico Medidas Especiales de 'Navidad 2025 - 2026', y que se desarrolla en 3 fases, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Durante esos días y horas en las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que movilizará 237 agentes que atenderán labores de regulación del tráfico con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en las principales carreteras. Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con 8 unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTL.

Estos agentes, se encargarán de facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como velar por la Seguridad Vial en las carreteras.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Los agentes, también se encargarán de mantener en las debidas condiciones de Seguridad Vial la circulación para toda clase de vehículos en las carreteras con tramos o zonas afectadas por condiciones meteorológicas adversas como son la nieve, hielo, niebla, lluvia y viento.

Por otra parte, estarán disponibles para ayudar a los usuarios ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir en el viaje, así como vigilar el correcto comportamiento de los usuarios en carretera con los medios humanos y técnicos de los que dispone el organismo, como radares fijos y móviles de control de velocidad, además de los helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Entre sus labores, está la de informar puntualmente sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, en Twitter @DGTes y @InformacionDGT y en el teléfono 011.

También intensificarán los controles de velocidad y alcoholemia como instrumento para la prevención de siniestros viales.

El dispositivo completo se puede consultar en la web de la DGT https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendacio..., un documento donde se pueden encontrar las previsiones de circulación, horas más desfavorables para viajar, mapas históricos, consejo y normas de seguridad vial, medidas de regulación y ordenación del tráfico.

Para dar cobertura a todos estos desplazamientos, la DGT tiene preparado un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y, al mismo tiempo, velen por su seguridad vial.

SINIESTRALIDAD

En las dos primeras fases de esta operación, que comenzó el 19 de diciembre, no ha habido que lamentar víctimas mortales este año, mientras que en la del pasado año fallecieron 3 personas.

En la primera fase, del 19 al 25 de diciembre, se registraron 21 víctimas de accidentes en vías interurbanas de la Región de Murcia, contra las 19 del pasado año. En el caso de la segunda fase, del 26 al 1 de enero, hubo 12 víctimas, cuando en el 2024 fueron 9.

En total, 2 personas tuvieron que ser hospitalizadas como consecuencia de estos accidentes, todos en la primera fase de esta Operación Especial de Navidad.