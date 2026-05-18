Diez detenidos en Cartagena tras desmantelar una red de narcotráfico que operaba las 24 horas

Momento de la detención - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cartagena a diez personas --nueve hombres y una mujer-- como presuntos miembros de una red criminal dedicada al tráfico de drogas, cuyos beneficios económicos blanqueaban a través de la adquisición de bienes inmuebles.

A los arrestados se les atribuyen los supuestos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, según ha informado el Cuerpo.

La investigación se inició en noviembre de 2025 sobre una organización asentada en las zonas de Los Dolores y Lo Campano. En estos puntos, los detenidos utilizaban varios inmuebles que funcionaban como supermercados de la droga operativos las 24 horas del día, generando un trasiego constante de consumidores.

En la fase de explotación del operativo, desarrollada el pasado mes de abril, se llevaron a cabo diez registros simultáneos. En ellos se desmantelaron tres plantaciones 'indoor' de marihuana y se intervinieron 1.165 gramos de cocaína, 330 gramos de hachís, casi 34 kilos de marihuana, sustancias de corte, balanzas de precisión y documentación con anotaciones de las ventas.

Asimismo, los agentes incautaron teléfonos móviles, 'walkie-talkies', dos vehículos, cartuchos de arma de fuego del calibre 9 mm y diversas armas prohibidas, entre ellas armas blancas, puños americanos y palos con pinchos.

EL PAPEL DE LOS GUÍAS CANINOS Y UN GESTOR INMOBILIARIO

Durante los registros se localizaron 200.000 euros en efectivo ocultos en diferentes habitáculos, un hallazgo en el que fue fundamental la intervención de los perros especializados de la unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional.

Respecto al blanqueo de capitales, la investigación determinó que el grupo criminal utilizaba a un gestor inmobiliario para adquirir viviendas y locales en diferentes puntos de Cartagena con los beneficios del narcotráfico. Este profesional fue detenido 'in fraganti' durante el desarrollo de una de estas operaciones financieras.

Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el inmediato ingreso en prisión provisional del considerado cabecilla del entramado criminal, mientras que los otros nueve detenidos han quedado imputados por los mismos cargos.