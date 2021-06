Los diputados Martínez Vidal y Molina solicitan su ingreso en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional de Murcia

CARTAGENA (MURCIA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diputados regionales de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, han solicitado este jueves en la Asamblea Regional su ingreso en el Grupo Mixto, al que ya están adscritos los dos parlamentarios de Podemos.

Cabe recordar que estos dos diputados fueron los únicos representantes de Cs que apoyaron la moción de censura promovida por este partido y el PSRM-PSOE contra el PP en el Gobierno regional, pues Valle Miguélez, Francisco Álvarez e Isabel Franco la rechazaron y Alberto Castillo, presidente del Parlamento, se abstuvo, motivo por el que los cuatro fueron expulsados de la formación 'naranja'.

Según informaron fuentes del partido en un comunicado, ambos parlamentarios "lucharán" desde este Grupo "por la ética y la ejemplaridad en las instituciones" y defenderán "los principios del partido liberal tras el secuestro de Grupo Parlamentario de Ciudadanos por los tránsfugas".

"Damos este paso por coherencia y por dignidad política, para poder defender los auténticos principios de un partido de centro y luchar por la ética y la ejemplaridad en nuestras instituciones", ha subrayado Martínez Vidal.

Según ha indicado la diputada y coordinadora autonómica de Ciudadanos, "nos resulta imposible poder continuar en un grupo parlamentario que, los votantes de la Región de Murcia otorgaron a Ciudadanos, pero que ahora está controlado por unos tránsfugas que actúan al dictado del Partido Popular. Es una anomalía democrática y una degeneración de las instituciones".

La dirigente de la formación 'naranja' ha recalcado que "supone una perversión del sistema que los tránsfugas tengan el control del Grupo Parlamentario de un partido del que han sido expulsados por vender su voto en la moción de censura a cambio de un cargo y que lo utilicen para trabajar a las órdenes del Partido Popular".

"Lo hemos visto en numerosas ocasiones en los últimos meses y ayer mismo en la votación de los presupuestos de la Comunidad para 2021. Es una falta absoluta de ética. Los murcianos no se merecen este esperpento", ha apostillado.

Asimismo, ha remarcado que "la mayoría absoluta que el PP no pudo lograr en las elecciones, la ha conseguido comprando diputados. Pero eso no es la democracia. Esta no es la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas".