Los diputados de Vox trabajarán desde casa tras el positivo de Ortega Smith pero no están "en cuarentena"

MURCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados y miembros de Vox que se desplazaron desde la Región de Murcia al mitin multitudinario celebrado este domingo en Vistalegre, en Madrid, van a trabajar desde casa unos días hasta que pase un "periodo razonable" pero el partido ha aclarado que "no están en cuarentena, ni tienen prescripción médica ni síntomas".

Asimismo, el partido ha señalado que los diputados "no están encerrados en sus casas, simplemente están manteniendo por responsabilidad el no contacto". Así, añade que los diputados "no están en cuarentena", sino que "están aplicando un protocolo por seguridad: es un acto de responsabilidad".

Esta decisión está en línea con la adoptada por el partido a nivel nacional tras tener conocimiento de que su secretario general, Javier Ortega Smith ha dado positivo en las pruebas por Covid-19.

"En lógica coherencia, y por responsabilidad, hemos decidido que todos nuestros diputados sigan trabajando desde sus casas, desde donde controlarán a este gobierno irresponsable que juega con la vida de los españoles", ha manifestado Vox.