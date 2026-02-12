La directora del Museo Salzillo y las creadoras de 'Sorda', entre las galardonadas en 'Igualdad es Murcia' 2026

Nuria Muñoz y Eva Libertad, fundadoras de Nexus CreaFilms, - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del Museo Salzillo, las creadoras de 'Sorda' o la secretaria general del CERMI, son algunas de las ocho mujeres murcianas que serán reconocidas en en la III Edición del Galardón "Igualdad es Murcia", con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, organizada por la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, que dirige Ascensión Carreño.

Este galardón tiene como finalidad distinguir a mujeres que han destacado de forma sobresaliente en su trayectoria personal o profesional, poniendo en valor su aportación en distintos ámbitos de la sociedad, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

LAS OCHO GALARDONADAS

En el ámbito científico, el galardón recae en Lucrecia Acosta Soto, cuya trayectoria está marcada por su compromiso con la investigación biomédica y la docencia, consolidándose como un referente e inspiración en el campo de la ciencia y la investigación.

En el ámbito de la Acción Social, la premiada es Teressa Lajarín Ortega, secretaria general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Región de Murcia. Su labor ha sido fundamental para visibilizar la discriminación múltiple que sufren mujeres y niñas con discapacidad, promoviendo su empoderamiento individual y colectivo.

En el ámbito de la Cultura, el reconocimiento es para María Teresa Marín Torres, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y directora del Museo Salzillo. Es miembro del Consejo de Museos de la Región de Murcia, académica de número de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia y coordinadora del Máster de Educación y Museos de la Universidad de Murcia, destacando por su amplia contribución al patrimonio y la cultura.

En el ámbito de la Comunicación, la galardonada es Francisca García Sánchez, directora de informativos y editora y presentadora del informativo matinal y del programa 'Entre Mujeres', desde donde visibiliza los logros y aportaciones de las mujeres murcianas a la sociedad actual.

En el ámbito de la Arquitectura y el Diseño Urbano, se reconoce a María José Peñalver, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer decana del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia. Su trayectoria también se ha extendido al ámbito nacional, donde ha ejercido como tesorera en el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

En el ámbito Deportivo, el galardón es para Victoria Galindo Contreras, pionera en actividades subacuáticas. Su pasión por el mar la llevó a obtener en 2007 su primer título de buceo autónomo, ampliando posteriormente su formación con diversas especialidades hasta convertirse en una de las primeras mujeres con licencia federativa en actividades subacuáticas en la Región de Murcia y formar parte de la vocalía de Mujer y Deporte de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia.

En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, la premiada es la Comandante Cristina Pampliega López, piloto de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio. Pionera y referente en misiones de salvamento y rescate, su trayectoria representa la excelencia y el valor de la mujer en las misiones más críticas, rompiendo techos de cristal y consolidándose como ejemplo de igualdad en las Fuerzas Armadas españolas.

Por último, en el ámbito Artístico y Emprendedor, el reconocimiento es compartido por Nuria Muñoz y Eva Libertad, fundadoras de Nexus CreaFilms, productora con sede en Murcia que apuesta por el talento local. A través de su aclamada obra 'Sorda', han alcanzado la excelencia cinematográfica y han abierto un debate necesario sobre la interseccionalidad entre género y discapacidad, consolidándose como referentes de la igualdad en la industria audiovisual.

ENTREGA DE GALARDONES

La entrega del Galardón 'Igualdad es Murcia' tendrá lugar en el Acto Institucional organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo jueves 5 de marzo de 2026, a las 12.30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. En este acto recibirán el reconocimiento las ocho mujeres seleccionadas por su destacada contribución en ámbitos como la ciencia, la acción social, la cultura, la comunicación, la arquitectura, el deporte, la seguridad ciudadana y el emprendimiento artístico.

La concejal Ascensión Carreño ha señalado que "con este galardón, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, visibilizando referentes femeninos que abren camino y contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva". Asimismo, ha subrayado que "reconocer públicamente el talento y la trayectoria de estas mujeres supone también una estrategia para combatir las desigualdades estructurales derivadas de estereotipos sociales que aún persisten".