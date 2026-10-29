Los disfraces hinchables ganan terreno este Halloween junto a los clásicos de terror

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MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los disfraces hinchables, con figuras de ovnis, entre otros, se abren paso entre las tendencias de este Halloween, aunque los clásicos del terror mantienen su presencia entre las ventas, según ha explicado a Europa Press María José Guerrero, encargada de Megumi Fiestas.

"Es sorprendente, pero lo que más se sigue llevando son los clásicos", ha señalado Guerrero, quien ha citado entre los disfraces más demandados a 'Freddy Krueger', 'Cazafantasmas', 'Harley Quinn' y el 'Joker'. Siguiendo con las tendencias cinematográficas, este año también ha notado cierta influencia de la serie 'Stranger Things', mientras que 'Miércoles' tuvo más protagonismo la pasada temporada.

Entre las novedades, Guerrero ha destacado los disfraces hinchables, que incorporan "figuras de muertos u ovnis" y crean el efecto de que quien los lleva está dentro del personaje. Según ha explicado, estos modelos se venden tanto para niños como para adultos.

Esta semana, coincidiendo con las fiestas de Halloween organizadas en los colegios, la demanda se ha centrado en disfraces infantiles, tanto para niños como para niñas y bebés. A partir de este jueves y durante el viernes y el sábado, espera que aumenten las compras destinadas al público adulto.

En este segmento, los complementos tienen un papel destacado. "Los adultos casi siempre les gusta más el tema complemento", ha indicado Guerrero, quien ha puesto como ejemplos las capas y caretas o los cuernos y capas asociados a personajes como Maléfica.

No obstante, ha apuntado que las personas de entre 35 y 40 años en adelante suelen decantarse por disfraces completos, que incluyan todas las piezas y resulten "fáciles" de poner.