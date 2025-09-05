El dispositivo de la Policía Nacional por la bajada de La Fuensanta se salda con 14 detenidos

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo este jueves a un total de 14 personas en el marco del dispositivo especial desplegado con motivo de la bajada de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, desde su santuario en Algezares hasta la Catedral, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

En concreto, los arrestos acometidos en el dispositivo de seguridad, en el que participaron 120 policías nacionales, estaban relacionados con hurtos, robos con fuerza y robos con violencia. Además, cuatro de los detenidos contaban con órdenes de búsqueda y detención a nivel nacional.

Entre las unidades que conformaron el despliegue policial figuran el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC); el Grupo Operativo de Respuesta, (GOR); la Unidad de Prevención y Reacción (UPR); Guías caninos y la Brigada Móvil-Policía en el transporte.

También estuvo presente la Unidad de Medios Aéreos, que contó con drones policiales para el control aéreo de drones no autorizados y la vigilancia ante la concentración de personas durante la llegada de La Fuensanta a la plaza del Cardenal Belluga.

Asimismo, el trabajo coordinado entre todas las unidades de seguridad ciudadana, con la participación de la Unidad de Guías Caninos para la detección de explosivos y sustancias estupefacientes, permitió realizar diversas incautaciones de drogas y armas blancas susceptibles de ser utilizadas para la comisión de delitos. Todos estos hechos fueron propuestos para sanción por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana.

El dispositivo, que incluyó la vigilancia de la zona centro de la ciudad de Murcia y las pedanías, las estaciones de tren y autobús y el control de los espacios de ocio y la restauración, tenía por objetivo "dar una respuesta eficaz a las demandas en materia de seguridad ciudadana, garantizando el normal desarrollo de un acto especialmente relevante y de interés para los murcianos".

La Policía Nacional mantendrá este dispositivo y el despliegue de seguridad con efectivos uniformados y de paisano todos los días de celebración de la Feria de Murcia.

El teléfono 091 de la Policía Nacional está disponible las 24 horas al día para atender las demandas de ayuda e información de todos los ciudadanos. Por su parte, la aplicación 'Alertcops' permite la rápida comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder informar de cualquier situación de emergencia.