Dos alumnas de Física de la UMU consiguen la prestigiosa beca de la Sociedad Internacional de Óptica

MURCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos alumnas de Física de la Universidad de Murcia han conseguido dos exclusivas becas de la Sociedad Internacional de Óptica y recibirán 10.000 dólares para invertirlos en su proceso de formación para continuar con su carrera investigadora en cualquier ámbito de la óptica. Solo veinte jóvenes investigadoras de todo el mundo han conseguido estas ayudas.

Dulce Simón y Elena Moreno han formado parte durante el curso del equipo de investigación del Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia (LOUM) bajo la dirección del catedrático Pablo Artal. A partir de ahora ambas tendrán este apoyo económico para poder continuar su formación.

Dulce Simón tiene planeado invertir el dinero en el máster de Física Avanzada con especialidad en Fotónica de la Universidad de Valencia. Ese será el siguiente paso en su carrera y, por el momento, no descarta ninguna línea de investigación para su futuro.

"Los dos temas que he tocado hasta el momento me han parecido muy interesantes. Por un lado, durante mis prácticas externas en la Universidad de Ámsterdam, estudié propiedades ópticas de nanomateriales para posibles aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos, mientras que durante la realización del TFG en el LOUM he estudiado propiedades ópticas de cristalinos humanos con el fin de desarrollar un sistema de corrección de cataratas. El máster me aportará una base más sólida de conocimientos en óptica, lo cual considero crucial si quiero dedicarme a esta rama de la física", explica la alumna.

Por su parte, Elena Moreno, que acaba de terminar el tercer año del grado en Física, todavía tiene por delante otro curso en la Universidad de Murcia e invertirá el dinero en un máster, aunque todavía tiene que definir hacia qué rama enfocarse.

Por ahora, después de haber sido alumna interna y haber colaborado en un artículo sobre la posibilidad de tratar ojos cataratosos a través de la modulación de la luz, tiene decidido que elegirá esta temática para su trabajo final de grado y retomará la investigación que su compañera Dulce Simón ha elaborado este año para su trabajo final.