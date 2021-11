Dos criminólogos de Policía Local participan en Chicago en el Encuentro Anual de la Sociedad Americana de Criminología

MURCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos criminólogos de la Policía Local de Murcia están participando en la ciudad de Chicago (EEUU) en el prestigioso Encuentro Anual de la Sociedad Americana de Criminología (Annual Meeting of the American Society of Crimonology).

Se trata de Salvador y José, dos criminólogos del cuerpo policial murciano, en donde han expuesto los resultados de sus investigaciones sobre el uso de la fuerza policial y la predicción de la delincuencia, según ha informado la propia Policía Local a través de su cuenta de Twitter.