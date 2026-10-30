Dos detenidos tras un grave altercado en el exterior de La Arrixaca a raíz de la detención de un hombre

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas tras los altercados registrados este jueves en el exterior del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, donde unos 40 familiares y amigos de un hombre bajo custodia policial arrojaron piedras, botellas de vidrio y objetos contundentes contra los efectivos, según ha informado el Cuerpo.

Los hechos se iniciaron sobre las 18.00 horas, cuando las fuerzas de seguridad arrestaron a un varón sobre el que pesaba una reclamación. El individuo intentó la huida, opuso una fuerte resistencia y agredió a los policías con golpes e intentos de mordisco.

Tras la detención, los agentes trasladaron al arrestado al centro hospitalario para la curación de las heridas que él mismo se ocasionó durante su intento de fuga. Durante su estancia en las instalaciones médicas, el hombre mantuvo un estado de gran agitación y nerviosismo.

En el transcurso de la asistencia sanitaria, el individuo atacó a los cuatro policías encomendados a su custodia y propinó un puñetazo a uno de ellos que le provocó la fractura de un pómulo. Asimismo, el detenido arrojó un extintor contra una enfermera de servicio.

La intervención del personal de seguridad privada del hospital resultó necesaria para lograr la inmovilización del agresor.

Poco después, alrededor de cuatro decenas de allegados del arrestado se concentraron en los accesos al edificio, donde causaron graves desórdenes públicos con el lanzamiento de objetos contra la línea policial.

La Policía Nacional reaccionó con la detención de dos de los participantes en la protesta, quienes también opusieron una severa resistencia. Horas más tarde, el hombre que permanecía bajo custodia sufrió una parada cardiaca en el propio centro sanitario.

Tras su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Arrixaca, los facultativos confirmaron su fallecimiento.