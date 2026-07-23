Dos detenidos, uno menor, por el robo de un vehículo de alta gama y una estafa con tarjetas bancarias

ARCHENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a dos personas, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, robo y hurto de uso de vehículo y estafa, en el marco de la operación 'Paryax', desarrollada para esclarecer la sustracción de un vehículo de alta gama y el uso fraudulento de varias tarjetas bancarias.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, después de que un vecino denunciara haber recibido durante la madrugada varios mensajes de alerta por compras realizadas con cuatro tarjetas bancarias de su titularidad, según ha informado la Benemérita.

Agentes del Equipo Arroba de Cieza y del Área de Investigación de Archena iniciaron las pesquisas, que permitieron cancelar parte de los pedidos e identificar varias cuentas de correo electrónico y líneas telefónicas utilizadas para efectuar compras 'online' en establecimientos de moda por un importe cercano a los 1.500 euros.

Según la investigación, los ahora detenidos accedieron a un garaje comunitario de Archena aprovechando que la puerta peatonal se encontraba abierta. Una vez en el interior, forzaron el techo solar de un vehículo para sustraer una cartera con dinero en efectivo, tarjetas bancarias y las llaves de otro vehículo de alta gama estacionado en el mismo garaje.

Posteriormente, los sospechosos utilizaron esas llaves para sustraer el turismo, que fue localizado poco después por la Guardia Civil en la pedanía de Los Torraos, en Ceutí, donde había sido abandonado con daños valorados en unos 6.000 euros.

Las actuaciones han culminado con la detención de dos personas, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, robo y hurto de uso de vehículo y estafa.

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