Dos detenidos por órdenes judiciales en un operativo policial en locales de ocio de Torre Pacheco y San Javier

Imagen de uno de los detenidos en el marco de un operativo policial en locales de ocio de Torre Pacheco y San Javier - POLICÍA NACIONAL

TORRE PACHECO (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Un operativo conjunto de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales en cinco locales de ocio de Torre Pacheco y San Javier se ha saldado con dos detenidos por órdenes judiciales, 15 expedientes por estancia irregular y siete propuestas de sanción por drogas y armas.

La intervención, realizada a finales de febrero, permitió la identificación de 134 personas en un despliegue destinado a controlar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la Ley de Extranjería en ambos municipios, según ha informado la Policía Nacional.

En concreto, los agentes realizaron tres inspecciones en establecimientos de Torre Pacheco y dos en San Javier. El objetivo prioritario de la actuación era verificar la situación administrativa de los clientes y empleados, así como detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con la seguridad pública.

Entre los identificados, los cuerpos de seguridad localizaron a dos hombres que tenían vigentes órdenes judiciales de búsqueda y detención emitidas por diversos juzgados de ámbito nacional, al estar vinculados con numerosos hechos delictivos.

Asimismo, tras comprobar la documentación de los presentes, se detectó que 15 de ellos se encontraban en situación de estancia irregular, iniciándose de inmediato los correspondientes expedientes administrativos.

El balance de la operación incluyó también la propuesta de sanción para otras siete personas por infracciones enmarcadas en la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Extranjería y relativas a la tenencia de sustancias estupefacientes y posesión de un arma blanca en la vía pública.