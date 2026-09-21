Dos encapuchados asaltan un furgón a las puertas de un salón de apuestas de Murcia

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el atraco sufrido a primera hora de este lunes por el encargado de recoger la recaudación de un salón de apuestas en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, a quien han abordado cuando se disponía a trasladar el dinero al furgón.

Los hechos han tenido lugar sobre las 9.00 horas, cuando el trabajador ha sido interceptado en la vía pública por dos hombres que esperaban en el exterior ocultando su rostro con cascos de moto.

Según ha confirmado el Instituto Armado, los asaltantes amenazaron al empleado con un arma aparentemente real hasta conseguir que les entregara el dinero que portaba antes de huir del lugar.

La Benemérita mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del robo y dar con el paradero de los dos autores.