Dos expertos en branding se unen para ayudar a los comercios a utilizar la IA "con estrategia y no a ciegas"

Alejandro Garriga y Carlos Pou, de Tictag y Poularrosa - AGENCIAS

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos expertos en branding han unido sus fuerzas para ayudar a los comercios a utilizar la Inteligencia Artificial (IA) "con estrategia y no a ciegas", evitando que rótulos de comercio, cartas de restaurante, menús, invitaciones, carteles, vallas publicitarias, furgonetas rotuladas, "algunas con errores evidentes" y muy semejantes entre sí "inunden las ciudades".

Desde la agencia Tictag, Alejandro Garriga, y desde el estudio Poularrosa, Carlos Pou Larrosa, explican que el mapa urbano se ha llenado de "imágenes con errores evidentes, tipografías imposibles, estilos que no tienen nada que ver con el negocio que representan ni con el lugar en el que están".

El resultado para estos expertos es "un paisaje visual más ruidoso, más genérico y, admitámoslo, más feo". Pero según explican, "la herramienta no es el problema. El problema es usarla sin análisis, sin estudio y sin auditoría previa: sin preguntarse qué tiene que decir una marca, a quién, y cómo debe convivir con su entorno, sea el centro histórico de una ciudad o un pueblo del interior".

Y es que, según inciden, "los rótulos, escaparates y vallas no son solo publicidad: forman parte del diseño de nuestras calles". Para dar respuesta a este fenómeno, la agencia y el estudio han sellado una alianza que combina dos miradas complementarias: el dominio de la IA y las herramientas digitales, y el oficio de construir marcas con método, del naming al packaging.

DOS TRAYECTORIAS, UN MISMO DIAGNÓSTICO

Carlos Pou fundó Poularrosa (www.poularrosa.es) en 2008, tras ser socio fundador de Comunica Estudio, uno de los estudios de referencia de la Región de Murcia. En 2020 cofundó Bbrand, la primera agencia de la Región dedicada en exclusiva al branding y la primera de Murcia admitida como socio corporativo de la Asociación Española de Branding (AEBRAND).

Ha firmado marcas para la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, FREMM, Cafés Salzillo o La Colegiala Maestros Panaderos, entre muchas otras.

Tictag (www.tictag.es) por su parte suma más de 15 años construyendo marcas, con tres premios nacionales Anuaria, dos medallas internacionales Brandor y un Latidea de Oro. Su CEO, Alejandro Garriga, es profesor en ENAE Business School, colaborador de Onda Cero y ponente habitual sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en la empresa y sacarle el máximo partido.

"Hoy cualquiera puede generar mil imágenes en una tarde. Lo que no se genera en una tarde es el criterio para elegir una y saber por qué. Una marca no se genera: se decide", señala Carlos Pou. "Enseño a usar la IA todas las semanas y soy el primero en defenderla. Pero la IA acelera lo que le pidas: si no hay estrategia detrás, solo acelera el error. Nuestro trabajo es poner la dirección", explica Alejandro Garriga.

UNA ALIANZA PARA UTILIZAR BIEN LA IA

La alianza entre la agencia y el estudio pone a disposición de negocios e instituciones un servicio conjunto que empieza por una auditoría de marca: un diagnóstico honesto de su identidad y de cómo se aplica en el mundo real (rótulo, carta, vehículo, redes, web), antes de invertir en rediseñar nada.

A partir de ahí, ambos equipos trabajan estrategia, identidad y aplicaciones, integrando la IA donde aporta velocidad y ahorro, y el criterio experto donde se decide cómo una marca conecta con su público y encaja en su entorno.