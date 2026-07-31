Dos fallecidos y cinco heridos al colisionar una motocicleta y una furgoneta en la A-7, en Alcantarilla - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

ALCANTARILLA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

Dos hombres han fallecido y otros cinco han resultado heridos este viernes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-7, a su paso por el término municipal de Alcantarilla, tras colisionar una motocicleta y una furgoneta, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a las 5.43 horas alertando del siniestro, ocurrido en el kilómetro 578 de la A-7, en sentido Alicante. Los avisantes informaban de que varias personas habían resultado heridas y atrapadas, por lo que se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, así como tres ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, entre ellas una Unidad Móvil de Emergencias.

A su llegada, los bomberos rescataron los cuerpos sin vida de dos varones, de 39 y 45 años, que fallecieron en el acto como consecuencia de la violencia de la colisión. Las víctimas mortales son el conductor de la motocicleta y uno de los ocupantes de la furgoneta.

Además, otros cinco hombres, con edades comprendidas entre los 27 y los 35 años, fueron atendidos por los sanitarios y trasladados al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, con heridas de carácter aparentemente leve.