Dos heridos tras una colisión entre un camión y un turismo en la autovía RM-15, a la altura de Cañada Hermosa

Ubicación del accidente que ha causado dos heridos tras la colisión entre un camión y un turismo en la autovía RM-15 - 112 REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 33 y 43 años han resultado heridos este jueves tras una colisión entre un camión y un turismo ocurrida en la autovía del Noroeste-Río Mula (RM-15), a la altura de la pedanía murciana de Cañada Hermosa, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia.

El accidente se produjo sobre las 20.25 horas, entre los puntos kilométricos 9 y 10 de la citada vía, cuando numerosas llamadas alertaron del siniestro. A consecuencia del impacto, el camión volcó sobre la calzada y su carga quedó esparcida por la carretera, lo que dificultó la circulación en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Los facultativos atendieron 'in situ' a los dos afectados, que presentaban diversas contusiones, antes de proceder a su traslado al Hospital Comarcal del Noroeste y al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca.