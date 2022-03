Dos investigadores de la UMU editan un libro sobre las claves para alcanzar un buen clima laboral

MURCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) Ángel Olaz y Pilar Ortiz han publicado el libro 'Cómo lograr un buen clima laboral. Diagnóstico, medición y gestión para organizaciones', un monográfico sobre cómo diagnosticar el clima laboral y el desarrollo de medidas para su mantenimiento y mejora de un modo intuitivo y sencillo.

El libro está dirigido especialmente a investigadores, docentes, profesionales de la consultoría y gestores, según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

"Desde hace cerca de 15 años venimos investigando de qué modo impacta la cultura de una organización en el clima laboral de las personas que forma parte de ella", ha señalado Ángel Olaz, doctor en Sociología. La "atmósfera" que se respira en una empresa viene determinada en muy buena medida por el peso de la cultura organizativa.

Por ello, los autores han analizado diferentes empresas e instituciones, constatando los efectos beneficiosos que un buen clima genera no solo en materia productiva o consecución de resultados, sino también en el propio bienestar de las personas, de sus equipos de trabajo y de la propia organización.

"Si entendemos por cultura las creencias y valores que se materializan en la forma de actuar de las personas que componen una organización, comprenderemos fácilmente la estrecha relación existente entre unos valores y creencias compartidas y un clima laboral amable", ha destacado Pilar Ortiz, doctora en Economía.

La conexión entre cultura y clima ha mostrado evidencias probadas para poder afirmar que son variables interdependientes. De ahí que la identificación de la cultura sea fundamental para el diagnóstico del clima. Los investigadores, a través de este libro, muestran algunas claves para realizar esta tarea, por lo que puede resultar de utilidad para analistas de la organización, ya se trate de docentes o profesionales de la materia.

RADIOGRAFÍA DE UNA EMPRESA

Si una organización puede considerarse un "organismo vivo" parece lógico pensar que su estado de salud puede pasar por diferentes momentos. Ortiz ha indicado al respecto que "cuando ésta presenta síntomas de deterioro, la función del gestor y, en especial, la del profesional de recursos humanos, pasa por el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del desarrollo que el 'paciente' vaya experimentando en el desarrollo de su actividad".

Los autores también tratan de explicar un modelo que permita identificar las causas que propician un clima laboral tóxico, ofrecer un diagnóstico y proporcionar un conjunto de técnicas y herramientas que permitan moderar y hasta resolver el impacto que un mal clima tiene sobre las personas.

"Hace 2 o 3 años la justicia gala sentó en el banquillo a los directivos de una conocida compañía del sector de las telecomunicaciones con objeto de determinar hasta qué punto la treintena de suicidios registrados eran consecuencia de malas prácticas laborales. Evidentemente estos son casos extremos, pero no por ello menos ciertos", ha apuntado el doctor en Sociología.

Este tipo de escenarios en los que se observa un mal clima laboral, no siempre afecta del mismo modo y la misma intensidad a las personas, pero sí de forma evidente y/o latente al conjunto de ellas. "Es lo que denominamos, por comparación con la ciencia médica, patologías organizativas, como la ansiedad, estrés, 'burn-out' o el 'mobbing'", ha evidenciado Ortiz.

No siempre es posible eliminar a la primera un clima laboral tóxico, "pero no por ello es menos factible detener su curso y actuar sobre aquellos espacios que pueden aminorar, atenuar y paliar los efectos no deseados", ha agregado.

SOBRE LOS AUTORES

Ángel J. Olaz Capitán es doctor en Sociología y profesor titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU. Máster en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa de Madrid y Máster en Dirección Tecnológica por la Escuela de Organización Industrial.

Sus investigaciones se centran en Técnicas de Investigación Cualitativas, Clima Laboral, Competencias profesionales y Género. Colabora con varias Cátedras de la UMU y cuenta con un importante número de publicaciones entre libros y artículos especializados en diferentes editoriales de este ámbito científico.

Por su parte, Pilar Ortiz García es doctora en Economía y profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU. Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, sus investigaciones están centradas en Emprendimiento, Cultura Empresarial, Género y Comportamiento Electoral.

Además, es codirectora de la Cátedra Abierta para la Innovación y la Participación y miembro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública. Cuenta con una amplia publicación de artículos en revistas de prestigio en el área, así como en libros de editoriales relevantes en este ámbito científico.