Dos personas fallecen y una tercera resulta herida en un accidente de tráfico registrado en Fuente Álamo

Estado en el que quedó el vehículo en el que viajaban llas víctimas - 112

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido y una tercera ha resultado herida en la tarde de este sábado en un accidente de tráfico registrado en la carretera RM-601, en el término municipal de Fuente Álamo.

A las 18.11 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaba de un grave accidente de circulación en la carretera RM-601, en el término municipal de Fuente Álamo.

El alertante señalaba que un vehículo se había salido de la vía en la zona del puente con la RM-2, quedando volcado boca abajo y con tres posibles heridos atrapados en su interior, dos mujeres y un hombre.

Al lugar se movilizaron una patrulla de la Guardia Civil y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, cuyos bomberos fueron solicitados para proceder a la necesaria excarcelación de los ocupantes del vehículo. Asimismo, acudieron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 para atender a las víctimas.

Como consecuencia del siniestro, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de dos de los ocupantes, una mujer de 70 años y un hombre de 73 años. La tercera ocupante, una mujer de 73 años que resultó herida, fue trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.