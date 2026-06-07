Dos personas fallecen y una tercera resulta herida en un accidente de tráfico registrado en Fuente Álamo

Estado en el que quedó el vehículo en el que viajaban llas víctimas
Estado en el que quedó el vehículo en el que viajaban llas víctimas - 112
Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 7 junio 2026 8:49
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MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido y una tercera ha resultado herida en la tarde de este sábado en un accidente de tráfico registrado en la carretera RM-601, en el término municipal de Fuente Álamo.

A las 18.11 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaba de un grave accidente de circulación en la carretera RM-601, en el término municipal de Fuente Álamo.

El alertante señalaba que un vehículo se había salido de la vía en la zona del puente con la RM-2, quedando volcado boca abajo y con tres posibles heridos atrapados en su interior, dos mujeres y un hombre.

Al lugar se movilizaron una patrulla de la Guardia Civil y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, cuyos bomberos fueron solicitados para proceder a la necesaria excarcelación de los ocupantes del vehículo. Asimismo, acudieron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 para atender a las víctimas.

Como consecuencia del siniestro, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de dos de los ocupantes, una mujer de 70 años y un hombre de 73 años. La tercera ocupante, una mujer de 73 años que resultó herida, fue trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

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