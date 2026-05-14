Dos startups de salud ganan el LifeTech Summit 2026

Responsables de las empresas premiadas en el LifeTech Summit 2026 - UCAM

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El certamen LifeTech Summit 2026, organizado por la incubadora UCAM HiTech, ha concluido este jueves en Murcia con la entrega de premios a las startups de salud Airway Shield SL y Polar Nanopharma, según ha informado la institución organizadora.

El evento, consolidado como un foro de referencia en ciencia y salud, ha superado las 1.000 reuniones de negocio entre emprendedores e inversores, movilizando una capacidad de inversión potencial de más de 60 millones de euros.

En el concurso de 'pitches', la empresa Airway Shield SL, liderada por Natalia Monacho, ha obtenido el premio a la startup "más invertible" por el diseño de un dispositivo médico que aumenta la seguridad en las intubaciones endotraqueales.

Por su parte, Polar Nanopharma, dirigida por Iván Ramos, ha sido reconocida como la firma de "mayor impacto" por su plataforma de nanomedicina orientada a desarrollar terapias oncológicas más eficaces. Ambas entidades han recibido un galardón valorado en 2.000 euros.

FUERTE PRESENCIA DEL SECTOR SANITARIO

Esta edición ha destacado por la implicación directa de la sanidad pública regional. Una delegación del Servicio Murciano de Salud (SMS), con especialistas de los hospitales Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía, ha mantenido más de 30 reuniones estratégicas con startups de alto potencial clínico.

El sector salud ha liderado el encuentro, representando el 80% de las 100 startups participantes. El evento ha contado además con la presencia de 60 inversores activos y 50 corporaciones.

Entre los proyectos presentados han destacado innovaciones que van desde el packaging sostenible y las vacunas vegetales hasta implantes bioabsorbibles para medicina regenerativa y diagnóstico molecular avanzado.

El director de UCAM HiTech, Carlos Caballero, ha mostrado su satisfacción por la "alta demanda" del Summit, que este año ha atraído a empresas e inversores de toda España.

El evento ha contado con el apoyo de INFO Región de Murcia, CaixaBank DayOne, CMG MedDev, Herrero & Asociados / H&A IP, Letslaw, IDEA Design Mindset y BigBan Investors Spain como patrocinadores, y con la colaboración de Fundación INCYDE, Grupo Fuertes, Grupo Zamora, Toñifruit, Innoventures Capital, Cambridge Biocapital, Telefónica, Agua de Cantalar, Quesos Collados y HEALTHPRENEURS.