Dos técnicos de la CARM se incorporan a la misión FAST en apoyo a la extinción del incendio de Zamora

Los dos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que se incorporan a la misión FAST en apoyo a la extinción del incendio de Zamora, que ya estuvieron en Extremadura en 2025 - CARM

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se suma a la lucha contra los incendios forestales en Zamora con la incorporación a la misión FAST (Forest Assessment Support Team, equipo de asesoramiento de respuesta a incendios forestales) de dos técnicos expertos en coordinación de medios aéreos, que salieron a primera hora hacia la base de Matacán, en Salamanca.

Así, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, responde al requerimiento de ayuda del Gobierno nacional a las comunidades autónomas para dar apoyo a la extinción del incendio forestal declarado en la localidad zamorana de Fermoselle y que también afecta a la provincia de León.

Los técnicos de la Consejería asumirán funciones de enlace y coordinación que resultan esenciales en un operativo multinacional de alta complejidad.

Uno de ellos actuará como oficial de enlace (OE) entre los equipos internacionales presentes en la zona, procedentes de Serbia, Catar y Alemania en las bases de Ponferrada (León) y Burgohondo (Ávila). El segundo lo hará como coordinador de medios aéreos (CMA), apoyando la integración operativa de los medios aéreo internacionales, en concreto los cataríes, facilitando la orientación sobre las zonas de operaciones y actuando como enlace entre la tripulación extranjera, el mando de operaciones aéreas y los Puestos de Mando Avanzado para garantizar una actuación coordinada y eficaz.

Ambos profesionales de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) cuentan con un alto nivel de inglés y atesoran una amplia experiencia previa internacional, incluyendo despliegues similares de la UDIF en Canadá, Chile. El pasado mes de agosto los mismos operativos participaron en una misión FAST similar con motivo del incendio forestal declarado en Jarilla (Cáceres).

Está previsto que ambos operativos, que se presentaron voluntarios a la misión, permanezcan al menos una semana en la zona, aunque el plazo es prorrogable en función de la emergencia y la permanencia de los equipos internacionales.

La base aérea de Matacán (Salamanca), la instalación militar de referencia que acoge parte del operativo internacional, ya se usó también el pasado año en la lucha contra los fuegos declarados en Castilla y León.

Allí ya se encuentran el contingente serbio, que aglutina unos 40 efectivos y el catarí, instalado en Burgohondo (Ávila), y que incluye además de 71 efectivos entre agentes forestales y responsables de logística un helicóptero Agusta AW-139 bimotor, además de dos autobombas y cinco vehículos ligeros.

El contingente alemán se incorporará el domingo por la tarde al operativo en la base de Ponferrada (León). La labor de coordinación de medios aéreos pasa por integrar la operatividad de estos recursos en la estrategia global de extinción, en contacto directo con los responsables de operaciones aéreas y la dirección técnica.

Por su parte, el oficial de enlace desempeña un papel determinante en dispositivos internacionales, y entre sus funciones se incluyen trasladar al equipo extranjero las instrucciones de operaciones emitidas por la dirección técnica de extinción, facilitar la comprensión de las técnicas de trabajo, orientar sobre la interpretación de las condiciones del incendio, ayudar a posicionar a las brigadas en el terreno e intermediar con los mandos de sector.

En definitiva, garantiza que la información fluya en ambas direcciones y que los esfuerzos se desarrollen de manera cohesionada y eficaz. De igual forma, la coordinación de medios aéreos en un operativo donde intervienen recursos de distintos países es fundamental para optimizar la eficacia y la seguridad.

El trabajo de la técnico murciana contribuirá a sincronizar la actividad de las aeronaves internacionales con la del resto de medios desplegados en la zona.

La participación de la Región de Murcia en la misión FAST refleja el compromiso de la Comunidad Autónoma con la cooperación nacional e internacional en la lucha contra los incendios forestales, un reto que exige la implicación conjunta de medios humanos y técnicos.

La experiencia acumulada por los profesionales murcianos en la gestión de incendios de elevada complejidad supone un valor añadido en dispositivos que requieren una respuesta rápida, coordinada y adaptada a diferentes entornos operativos. La incorporación de técnicos murcianos al dispositivo contribuye a reforzar la integración de los recursos internacionales en la estrategia de extinción, asegurando que el trabajo en el terreno sea seguro, ordenado y eficaz.

Tanto en las labores de enlace con brigadas terrestres extranjeras como en la coordinación de helicópteros y medios aéreos, la participación murciana representa un apoyo decisivo en la lucha contra el fuego.