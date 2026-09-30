Dos terremotos vuelven a sacudir a Beniel esta madrugada sin dejar daños

Epicentro - IGN

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado dos terremotos esta madrugada al sureste de Beniel. El primero de ellos sucedió a las 2.04 horas a 6 kilómetros de profundidad. Este fue un movimiento de 3,1 de magnitud y se ha dejado sentir en Murcia y Beniel.

A las 6.31 se ha registrado el segundo, en este caso de 3 grados de magnitud y también a 6 kilómetros de profundidad que también se ha notado en ambos municipios.

El teléfono de emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha atendido 13 llamadas procedentes de Murcia y Beniel relacionadas estos movimientos, aunque ninguna de ellas ha informado de daños. Cinco llamadas se realizaron en el primer movimiento y 8 en el segundo.

El pasado viernes Beniel registró un terremoto de magnitud 3,5 a las 11.04 horas donde tampoco se registraron daños.