Ecologistas en Acción pide revisar los tendidos eléctricos en la Región para prevenir incendios forestales - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente una revisión de las líneas eléctricas que atraviesan o discurren próximas a zonas forestales.

La organización recuerda que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano y sostiene que gran parte de ellos se deben a negligencias evitables, entre las que cita las quemas agrícolas, el uso inadecuado de maquinaria y el deficiente mantenimiento de las líneas eléctricas, según ha informado Ecologistas en Acción de la Región de Murcia.

En este sentido, señalan que incendios como el de Los Garrardos (Almería), el registrado recientemente en Los Garres (Murcia), el de Cabo Tiñoso o el declarado esta semana en Blanca tuvieron su origen en tendidos eléctricos, una causa que, según afirman, podría evitarse.

La organización ecologista advierte además de que el aumento de las olas de calor y de las condiciones extremas incrementan el riesgo de grandes incendios, por lo que considera prioritario reforzar las labores de prevención mediante inspecciones, controles y sanciones frente a conductas negligentes.

Asimismo, sostiene que, aunque el mantenimiento de las líneas corresponde a sus propietarios, la Administración regional debe intensificar las labores de inspección para verificar su estado y exigir, cuando sea necesario, la ejecución de los trabajos de conservación.

Por ello, Ecologistas en Acción solicita una campaña urgente de inspección de los tendidos eléctricos, especialmente de aquellos situados en espacios forestales o protegidos, y apuesta por el soterramiento de estas infraestructuras en esos entornos para reducir el riesgo de incendios, evitar la mortalidad de fauna por electrocución y minimizar el impacto paisajístico. Como ejemplo, cita la línea eléctrica proyectada por el Ayuntamiento de Abanilla en el entorno de la Reserva Natural Fluvial del Río Chícamo.