Los ecologistas lamentan que el PP "use la Ley del Mar Menor como moneda de cambio electoral"

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones en defensa del Mar Menor han recibido "con sorpresa e indignación" el anuncio de que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional ha registrado su propuesta de modificación de la Ley del Mar Menor.

Los ecologistas consideran que, de esta manera, el Partido Popular (PP) está "cediendo al chantaje de la ultraderecha, y situando al Mar Menor como moneda de cambio electoral partidista, algo totalmente indeseable y contraproducente". Por eso se han posicionado "claramente en contra de este cambio", según han informado a través de una nota de prensa.

Asimismo, han recriminado que el PP había anunciado que esto ocurriría "tras escuchar a una nutrida y variada lista de comparecientes en la Comisión de la Asamblea Regional" para analizar si era conveniente modificar la ley. "Muchas no se han producido, pero casualmente--han añadido-- sí las del sector agroindustrial, principal beneficiario de la reforma propuesta".

"Está claro que se trata de favorecer y proteger los intereses empresariales, y precisamente del sector con más responsabilidad en la eutrofización del Mar Menor. Es puro cinismo" ha declarado el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo. Por otro lado, el presidente de Pacto por el Mar Menor Ramón Pagán ha explicado que están analizando el texto "con sus consecuencias prácticas, y no descartamos emprender acciones legales y administrativas, que anunciaremos en breve".

"Es un 'clásico' que proyectos o normativas polémicos se tramiten en fechas navideñas o en agosto, aprovechando que la gente se encuentra de vacaciones, para reducir la contestación social y las protestas. Ese es el verdadero espíritu del Partido Popular en cuanto a la participación y la transparencia", han criticado.

Las organizaciones tienen convocada una protesta en el Palacio de la Justicia en Murcia el 28 de diciembre y este asuntos será uno de los temas principales de la misma.