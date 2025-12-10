La Economía Azul pone en valor el potencial del mar en el desarrollo económico de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Los aspectos relacionados con la Economía Azul, como el emprendimiento, la innovación y el I+D, así como las iniciativas y oportunidades ligadas al desarrollo sostenible y al potencial de dicha economía en la Región de Murcia y, concretamente, el municipio de Cartagena, han sido el eje en torno al que se ha desarrollado este miércoles 10 de diciembre la Jornada 'Impulsando la Economía Azul: Innovación, Territorio y Medio Marino', organizada por COEC.

Los concejales de Desarrollo Económico, Empresa e Industria, Diego Salinas, y de Empleo, Formación y Contratación, Álvaro Valdés, han asistido junto a la presidenta de COEC, Ana Correa, y el director del INFO, Joaquín Gómez, al evento en el que, tal y como explicaba Valdés, "se pone en valor el potencial de Cartagena de cara siempre al mar".

Con respecto a la Economía Azul, Valdés ha recordado que "desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, Noelia Arroyo, instó recientemente a la puesta en marcha de un convenio de colaboración con el Centro Tecnológico Naval y del Mar para profundizar en los aspectos relacionados con este tipo de economía, tanto del emprendimiento, como de la innovación y el I+D".

Al hilo, el concejal de Empleo ha ha recordado la jornada de Upworking Azul que se celebró este pasado fin de semana, y que fue "un programa de emprendimiento y desarrollo laboral, con multitud de actividades que han permitido dar a conocer el potencial de nuestra costa".

Para Ana Correa, esta actividad azul supone una gran aportación al desarrollo de la comarca ya que "el mar es algo más que el sitio en el que nos bañamos, no hablamos solo de turismo deportivo, sino de infraestructuras, energías renovables, acuicultura, y de todo esto hemos hablado en esta jornada".

En esta línea se expresaba también el director del INFO, Joaquín Gómez, quien ha afirmado que "este tema es de gran interés por las grandes oportunidades que ofrece a la comarca y a toda la Región, donde la inversión en I+D alcanzó el pasado año los 470 millones de euros".